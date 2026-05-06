Maltempo Lombardia, furiosa grandinata a Cislago: località paralizzata dal bianco | VIDEO

La Lombardia è stata colpita oggi da violenti temporali, anche a carattere supercellulare che hanno scaricato nubifragi, violente grandinate e forti raffiche di vento in varie zone della regione. Tra le aree più colpite c’è il nord della regione, tra Comasco e Varesotto, aree sferzata dalla grandine e dai nubifragi. Mentre nel Comasco la grandine ha raggiunto dimensioni notevoli, nel Varesotto è stata l’abbondanza a lasciare a bocca aperta. Basta osservare gli effetti della violenta grandinata che ha colpito Cislago: le immagini a corredo dell’articolo mostrano la località paralizzata dagli accumuli di grandine, che sembra quasi neve per la sua abbondanza. La grandine è caduta in quantità tali da rendere necessario l’intervento dei mezzi meccanici per rimuoverla, dopo che le strade sono state totalmente imbiancate.

Quello di Cislago è un perfetto esempio della violenza dei fenomeni che oggi hanno colpito il Nord Italia, dal Piemonte al Veneto, fino all’Emilia Romagna e alla Toscana, tra nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento, che hanno messo a dura prova i territori.

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