Maltempo Piemonte, forti temporali nel Canavese: intensa grandinata imbianca Cuorgné | FOTO

Non solo il Novarese, anche il Canavese è stato investito da forti temporali nel pomeriggio di oggi. Intorno alle 16, forti temporali hanno interessato il territorio, generando intense grandinate che hanno imbiancato le località. È il caso di Cuorgnè, colpita da una grandine abbondante ma fortunatamente di piccole dimensioni. Il risultato, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo, sono state strade e giardini imbiancati, quasi come fosse neve, e discreti accumuli al suolo. In questo momento, altri nuclei temporaleschi sono attivi tra la provincia di Alessandria e quella di Cuneo: attenzione al rischio grandine e forti raffiche di vento.

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