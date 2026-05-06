Maltempo, forti temporali al Nord: grandinate tra Varesotto e Novarese, supercelle ad Adria e Como | VIDEO

Si intensifica l’instabilità al Nord Italia nel pomeriggio, con i primi forti temporali nell’alta Lombardia, con sconfinamento nel Novarese, e nel basso Veneto, ma anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, mentre altri forti nuclei sono attivi nel Fiorentino. Una prima supercella è stata segnalata ad ovest di Adria, nel Rodigino: prudenza in zona per il rischio di grandine e forti raffiche di vento. Un’altra supercella è stata segnalata a sud di Como, dove sta producendo forti piogge, grandine di media taglia e raffiche di vento. Inoltre, forti grandinate si sono già verificate nel Varesotto, come a Lonate Ceppino e Lozza, e nel Novarese.

I dati pluviometrici più rilevanti finora in queste aree indicano: 84mm a Borgnana, 66mm a Porto Ceresio, 64mm a Cirimido, 44mm a Cantello, 42mm a Porlezza, 41mm a Lomazzo, Fraciscio di Campodolcino, 40mm a Maragnole, 38mm a Rasa di Varese, Bassano del Grappa, 37mm a Bellagio, 36mm a Vittorio Veneto, 35mm a Rovate di Carnago, San Bernardo.

Proprio l’area tra Lombardia Orientale e Veneto Occidentale rimane quella più a rischio supercelle nel pomeriggio di oggi: i pericoli connessi sono grandine di medie dimensioni e il possibile sviluppo di tornado.

Maltempo Lombardia, forte grandinata a Lonate Ceppino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: