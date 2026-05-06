Maltempo Lombardia, insiste la grandine nel Comasco: chicchi grandi come noci imbiancano Rovello Porro dopo piogge torrenziali e intensa attività elettrica | VIDEO

Nel corso del pomeriggio una linea temporalesca particolarmente intensa ha investito l’alta pianura lombarda, colpendo in modo diretto il Varesotto, il Comasco e il Lecchese. In poche decine di minuti si sono registrati accumuli pluviometrici fino a 40/50 mm di pioggia, con locali picchi che hanno superato i 60 mm, sufficienti a determinare allagamenti lampo, rigonfiamento della rete idrografica e disagi alla circolazione. La linea temporalesca, alimentato da aria caldo-umida nei bassi strati e da correnti più fresche in quota, si è mossa lentamente da ovest verso est, insistendo a più riprese sulle stesse aree e accentuando così gli accumuli.

Particolarmente colpita la bassa Comasca, dove poco fa si è verificata una violenta grandinata a Rovello Porro, in provincia di Como. I chicchi di ghiaccio, di dimensioni variabili ma in alcuni casi paragonabili a piccole noci, hanno imbiancato strade, marciapiedi e cortili in pochi minuti, creando uno scenario simil invernale nonostante il calendario segni il 6 maggio. Il video diffuso dalla pagina “Tornado in Italia” mostra una intensa grandinata accompagnata da forti raffiche di vento e da un’accesa attività elettrica, con lampi e tuoni in rapida sequenza.

Nel corso delle prossime ore saranno possibili ulteriori rovesci e temporali, con una graduale attenuazione dei fenomeni solo in serata e nella notte, ma senza escludere nuovi possibili episodi localmente di forte intensità.

Maltempo Lombardia, violenta grandinata a Rovello Porro

Maltempo Lombardia, violenta grandinata tra Bregnano e Cantù

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