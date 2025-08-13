Un’asta riaccende il dibattito: di chi sono i meteoriti?

MeteoWeb

Chi può rivendicare la proprietà di un frammento di meteorite? Il dibattito intorno a questa domanda si è riacceso dopo la recente vendita all’asta di un meteorite per la cifra record di 4,3 milioni di dollari da Sotheby’s a New York. La vendita ha sollevato interrogativi sulla sua provenienza e riacceso la discussione su chi abbia diritto di rivendicare le rocce cadute dal cielo. Il massiccio frammento di 25 chilogrammi è il più grande meteorite marziano mai scoperto sulla Terra, secondo la descrizione di Sotheby’s, ed è stato rinvenuto nel novembre 2023 nel vasto deserto del Sahara, in Niger.

Il governo del Niger ha annunciato l’apertura di un’indagine in seguito all’asta, affermando che il meteorite sembra “presentare tutte le caratteristiche di un traffico internazionale illecito“. Nei giorni scorsi, il governo ha sospeso le esportazioni di pietre preziose e meteoriti fino a nuovo avviso.

Sotheby’s ha respinto le accuse, sostenendo che il meteorite è stato “esportato dal Niger e trasportato in conformità con tutte le procedure internazionali pertinenti“. Tuttavia, alla luce della controversia, è in corso una revisione del caso, ha dichiarato un portavoce di Sotheby’s all’AFP.

Il viaggio del meteorite

“Il meteorite ha viaggiato per 140 milioni di miglia nello spazio, attraversando l’atmosfera terrestre prima di schiantarsi nel deserto del Sahara“, si legge nella descrizione dell’asta. Dopo la sua scoperta, la pietra frastagliata e color ocra è stata venduta a un commerciante internazionale, esposta brevemente in Italia, e infine inserita nel catalogo dell’asta a New York.

L’opinione del paleontologo

Per il paleontologo americano Paul Sereno, che collabora da anni con le autorità del Niger, tutti gli indizi suggeriscono che la pietra abbia lasciato il Paese “illecitamente”. “Tutti sono anonimi dalla persona che l’ha trovata, ai commercianti, all’acquirente, tutti anonimi“, ha dichiarato all’AFP, senza nascondere la sua frustrazione. “Se qualcuno avesse indossato un guanto da baseball e avesse preso il meteorite mentre stava precipitando verso la Terra, prima che atterrasse in un Paese, allora avrebbe potuto rivendicarlo ma mi dispiace, è atterrato lì. Appartiene al Niger”, ha concluso.