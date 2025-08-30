Auto finisce nel Po a Cremona: corrente e portata del fiume complicano le operazioni | FOTO

MeteoWeb

Dalle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a Cremona a seguito della segnalazione di un’autovettura inabissatasi nel fiume Po: il veicolo è stato individuato, ed i sommozzatori del nucleo regionale della Lombardia sono al lavoro per verificare la presenza di persone a bordo. Le operazioni di soccorso si presentano particolarmente complesse a causa della forte corrente e dell’elevata portata idrica del fiume. L’intervento è in corso.