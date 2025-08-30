Auto inghiottita dal Po: confermata la presenza di un cadavere, recupero rimandato

MeteoWeb

L’auto inghiottita dal Po questa mattina alle 6 a Cremona è stata individuata: si tratterebbe di una Fiat Cinquecento, che si trova a otto metri di profondità nel tratto di fronte alle società canottieri della città lombarda. L’ecoscandaglio ha confermato la presenza di un cadavere nell’abitacolo. Le condizioni del fiume, gonfio per le piogge degli ultimi giorni, non consentono però ai sommozzatori di intervenire: troppo pericoloso. Le operazioni di recupero sono state dunque sospese e verranno riprese non appena possibile, fra domani e lunedì 1 settembre.

Su quanto accaduto, indaga la squadra mobile: gli agenti hanno acquisito un filmato registrato dalle telecamere del lungo Po e l’impressione, osservando i movimenti della macchina, è che possa trattarsi di un suicidio. Verifiche in corso anche per l’identificazione: non risultano denunce di scomparsa ma, stando a fonti investigative, la vittima potrebbe essere una donna.