Spettacolare bolide solca il cielo di Maddaloni, nel Casertano | VIDEO

MeteoWeb

La scorsa notte, alle 02:09:57 di lunedì 4 agosto, uno spettacolare bolide ha solcato il cielo sopra Maddaloni, in provincia di Caserta, ed è stato catturato in video da Francesco Ianniello, Aspirante Sottotenente dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, che ci invia le immagini a corredo dell’articolo. “Nonostante il forte inquinamento luminoso, tale fenomeno è stato pienamente visibile, soprattutto favorito dall’assenza della luna che era tramontata poco prima (00:14 locali). Questi eventi si ripetono ogni anno, in prossimità dei picchi degli sciami meteorici, suscitando ogni volta un’emozione travolgente”, racconta Ianniello.

In astronomia, il termine bolide indica una meteora che raggiunge o supera la magnitudine apparente del pianeta Venere (circa -4,4). Questo tipo di meteore è più raro rispetto a quelle comuni e può presentare una gamma di colori molto ampia – dal bianco all’azzurro, dal verde al rosso – a seconda della composizione chimica del meteoroide e dell’interazione con l’atmosfera. Il fenomeno può durare da pochi secondi a oltre 10 e, in alcuni casi, è accompagnato da effetti sonori percepibili a distanza, simili a detonazioni o tuoni. Questi suoni, detti boom sonici ritardati, sono dovuti alla disintegrazione del meteoroide, che rilascia energia durante la sua frammentazione.