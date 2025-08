Calcio in lutto, portiere 27enne muore annegato: il tragico incidente in vacanza

MeteoWeb

Lutto nel mondo del calcio portoghese e brasiliano. Il portiere Jeferson Merli, 27 anni, è morto annegato nel Parco Nazionale della Peneda-Gerês, una delle aree naturali più rinomate del nord del Portogallo. La notizia della sua scomparsa è stata confermata nelle ultime ore dal Desportivo Caldelas, la squadra per la quale il giocatore era recentemente tornato a giocare dopo il rinnovo del contratto. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Merli si trovava in vacanza in una zona balneabile molto frequentata del parco, nota per la sua spiaggia artificiale situata a circa 30 chilometri da Braga. È lì che il giovane portiere avrebbe perso la vita in seguito a un incidente in acqua.

Una carriera internazionale tra Brasile, Spagna e Portogallo

Jeferson Merli era nato a Vista Alegre do Alto, nello Stato di San Paolo, nella regione di Ribeirão Preto. Aveva iniziato la sua carriera professionistica nel 2019 con la squadra brasiliana União, del Mato Grosso do Sul. Poco dopo, aveva scelto di tentare la fortuna in Europa, dove ha militato nella formazione spagnola del Safor. Il suo percorso calcistico l’ha poi portato in Portogallo, dove ha indossato le maglie di diverse squadre locali: Condor, Águias da Graça, Lage, Terras de Bouro e infine Caldelas. Proprio con il Desportivo Caldelas, Merli aveva recentemente rinnovato il contratto, deciso a proseguire il proprio percorso professionale nel campionato portoghese.

Il commosso ricordo del Desportivo Caldelas

In una nota ufficiale diffusa sui propri canali, il Desportivo Caldelas ha espresso profondo dolore per la tragica perdita del proprio portiere, sottolineando non solo le sue qualità tecniche, ma soprattutto quelle umane: “è con enorme tristezza e profondo pesar che riceviamo la notizia della scomparsa di Jeferson Merli. Il calciatore, che recentemente aveva rinnovato con il nostro club, lascia non solo la sua dedizione in campo, ma anche l’amicizia, il professionalismo e lo spirito di unione che lo caratterizzavano”.

Il club ha poi rivolto le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di conoscere Jeferson: “il nostro club non dimenticherà mai la sua dedizione e il segno che ha lasciato in tutti noi. Riposa in pace, Jeferson”.

Un lutto che colpisce due continenti

La notizia della morte di Jeferson Merli ha scosso non solo il calcio portoghese, ma anche l’ambiente sportivo brasiliano, dove il giovane portiere aveva mosso i primi passi. Il suo percorso, fatto di sacrifici e trasferimenti, racconta la storia di tanti atleti che cercano un futuro nel calcio europeo, spesso lontano dai riflettori ma carico di impegno e passione. In attesa di ulteriori dettagli sull’accaduto, il mondo del calcio si stringe nel cordoglio per una vita spezzata troppo presto.