Carrefour Italia ritira 3 prodotti per rischio microbiologico da listeria: ecco quali

Carrefour Italia ha emesso il richiamo di tre prodotti per “rischio microbiologico: possibile presenza di Listeria Monocytogenes”. Le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata agli avvisi di richiamo prodotti: https://www.carrefour.it/richiamo-prodotti.html. L’azienda invita le persone in possesso di tali prodotti a non consumare e a restituire al punto vendita le confezioni di: Cotolette di merluzzo carbonaro in pastella a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 200 grammi. Il lotto di produzione interessato è il 5212531, con data di scadenza 17 agosto 2025.

Inoltre, i Filetti impanati di merluzzo d’Alaska, sempre a marchio Carrefour Il Mercato, in confezione da 220 grammi. Il richiamo riguarda il lotto 5213532, con scadenza fissata al 18 agosto 2025. Entrambi i prodotti a base di merluzzo sono realizzati dall’azienda Cite Marin nello stabilimento francese di Kervignac (FR 56.094.004 CE).

Il formaggio

Infine il formaggio di capra Buche Chevre La Belle du Bocage, della Fromagerie Chavegrand. In questo caso il richiamo riguarda tutte le scadenze comprese tra il 25 luglio e il 12 agosto. Il prodotto è commercializzato e prodotto da Fromagerie Chavegrand (FR 23.117.001 CE).

Carrefour Italia raccomanda nel richiamo che “le persone che avessero consumato questi lotti di prodotti e che presentassero febbre, isolata o accompagnata da mal di testa, sono invitate a consultare il proprio medico curante segnalando il consumo. Le donne in gravidanza e le persone immunodepresse e gli anziani devono prestare particolare attenzione a questi sintomi. Per chiarimenti i consumatori possono contattare il numero verse 800 650 650”.