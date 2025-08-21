La furia del ciclone Lukas sul Centro/Nord, dal temporale a mesoscala nel Lazio al downburst a Pesaro: nubifragi, allagamenti e potenti raffiche | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone Lukas, così denominato dall’Aeronautica Militare, continua a condizionare il quadro meteorologico della Penisola. Dopo l’ondata di maltempo che ieri ha investito gran parte del Centro/Nord, anche oggi le regioni settentrionali e centrali saranno interessate da piogge diffuse, temporali e forti raffiche di vento. Al Sud, invece, resiste una maggiore stabilità atmosferica, con tempo asciutto e caldo intenso.

Le correnti fresche in arrivo dall’Atlantico stanno determinando un generale calo termico, particolarmente avvertito al Centro/Nord e in Sardegna, mentre il Sud sperimenterà ancora condizioni estive prima dell’arrivo della svolta attesa nel weekend, quando il ciclone abbandonerà gradualmente l’Italia favorendo instabilità residua al Centro/Sud e ponendo fine al caldo eccessivo.

Veneto travolto dal Ciclone Lukas

Forti precipitazioni si registrano in Veneto, causate da una convergenza nel Veneziano e Delta del Po, stanno causando diffusi allagamenti nel Padovano, Veneziano e Trevigiano.

Maltempo in Emilia-Romagna: allagamenti sulla costa ravennate

La serata di ieri è stata segnata da gravi disagi in Emilia-Romagna, dove i temporali hanno colpito con particolare intensità il litorale ravennate. A Lido di Savio (RA) si sono verificati allagamenti diffusi, mentre fenomeni simili sono stati segnalati anche a Cervia e Cesenatico. Le forti precipitazioni hanno messo in difficoltà la viabilità locale e reso necessario l’intervento dei soccorsi per liberare le aree sommerse dall’acqua.

Maltempo in Toscana: nubifragi eccezionali e oltre 109.000 fulmini

La Toscana è risultata una delle regioni più colpite dal passaggio del ciclone “Lukas”. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha parlato di “perturbazione eccezionale”, con nubifragi che hanno interessato l’isola d’Elba e vaste aree comprese tra Prato e Grosseto. Secondo i dati registrati, in 12 ore si sono abbattute oltre 109mila scariche elettriche sull’area regionale. Violenti temporali da ieri sera hanno colpito Alberese, Orbetello, Argentario, Rispescia, San Donato, Capalbio e Isola d’Elba con allagamenti.

Dopo l’ondata di maltempo di ieri, i vigili del fuoco del comando di Prato sono stati impegnati a fronteggiare le numerose richieste di intervento, dovute in particolare a oggetti pericolanti, cadute di rami e di alberi, alcuni dei quali sono finiti su veicoli o sui tetti di edifici. Al fine di garantire la consueta prontezza operativa il dispositivo di soccorso è stato incrementato con il raddoppio del personale in turno. Risultano effettuati oltre 30 interventi mentre sono circa 50 le richieste ancora da evadere. Nella gestione dell’emergenza i vigili del fuoco si sono coordinati con le altre strutture di Protezione Civile.

Un uomo e un gruppo di adolescenti, rimasti bloccati con l’auto in un sottopasso a causa del maltempo, sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco a Grosseto. Il sottopasso di Viale Sonnino si era allagato a causa delle forti precipitazioni bloccando l’auto con bordo un adulto e degli adolescenti all’interno. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto ha provveduto ad estrarre tutti gli occupanti dall’autovettura e portarli in zona sicura per poi provvedere alla rimozione del mezzo per liberare la carreggiata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale di Grosseto. Sempre nella serata di ieri a causa del forte maltempo, le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate principalmente nei a Follonica e Castiglione della Pescaia, dove sono caduti degli alberi che hanno ostruito alcune sedi stradali a Castiglione della Pescaia in località Le Strette e Macchiascandona e si sono verificati allagamenti in edifici e abitazioni private a Follonica. I vigili del fuoco sono intervenuti inoltre in località Querce Secca (tra Grosseto e Marina di Grosseto) e nella zona costiera per la rimozione di alberi abbattuti.

Nel Lazio raffiche fino a 80 km/h

Il Lazio è stato investito da un sistema temporalesco a mesoscala che ha provocato danni significativi in diverse località. A Bolsena (VT) e Bracciano (RM) si sono registrati alberi caduti e danni a infrastrutture a causa delle raffiche di vento. La stazione meteorologica situata sul lungolago di Bracciano ha rilevato una velocità massima di 80 km/h.

Un nubifragio ha colpito la capitale così come altri centri del Lazio nella notte appena trascorsa. La pioggia non ha dato tregua insieme ad una tempesta di tuoni e lampi. Il maltempo è stato avvertito in maniera intensa specialmente nel quadrante Nord/Est di Roma. Caduti rami e alberi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Allagamenti e blackout riportati anche a Viterbo.

Maltempo Marche: downburst su Pesaro, pioggia torrenziale e blackout

Particolarmente critica anche la situazione nelle Marche, dove la città di Pesaro è stata colpita da un violento downburst. L’evento ha causato allagamenti diffusi, danni alla rete elettrica con conseguenti blackout e la caduta di numerosi alberi. Secondo le rilevazioni strumentali, i rain rate hanno raggiunto i 500 mm/h, un valore estremo.

Potente downburst colpisce Pesaro

Video di Simone per “Tornado in Italia”

Le previsioni meteo per prossimi giorni

La perturbazione Lukas proseguirà la sua marcia verso Sud tra venerdì 22 e sabato 23, determinando ancora instabilità al Centro/Sud, seppur con fenomeni meno diffusi rispetto alle ultime ore. Le correnti fresche atlantiche scivoleranno lungo la Penisola, mettendo progressivamente fine al caldo intenso anche sulle regioni meridionali, che fino a oggi erano rimaste ai margini del maltempo.

