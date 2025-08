Clima: in Giappone luglio 2025 il più caldo dal 1898

MeteoWeb

Il Giappone ha registrato il mese di luglio più caldo mai registrato dal 1898, anno in cui sono iniziate le rilevazioni sistematiche nel Paese: è quanto ha comunicato l’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA). Per il 3° anno consecutivo, l’arcipelago nipponico ha registrato la temperatura media mensile più alta per il mese di luglio. In media, le temperature in tutto il Paese sono state superiori di 2,89°C rispetto ai valori climatologici di riferimento, superando il precedente record stabilito nel luglio 2024, che si era fermato a +2,16°C.

Il picco più estremo è stato raggiunto mercoledì nella regione occidentale di Hyogo, dove i termometri hanno toccato i 41,2°C, un valore che rappresenta un nuovo massimo storico per il mese. Questo episodio di caldo record arriva dopo che già il mese di giugno era stato definito il più caldo mai osservato nel Paese.

Secondo la JMA, il prossimo mese continuerà a essere caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate, prolungando questa fase di caldo anomalo che ha contrassegnato l’estate del 2024, risultata anch’essa la più calda mai registrata (a pari merito con il 2023). A seguire, anche l’autunno dello scorso anno era stato il più caldo in oltre 126 anni di osservazioni meteorologiche.

Oltre al caldo, il luglio giapponese si è distinto per precipitazioni inferiori alla norma in molte regioni, soprattutto nel Nord e lungo le coste del Mar del Giappone. L’agenzia meteorologica ha spiegato che la stagione delle piogge si è conclusa nell’area occidentale del Paese con un anticipo di circa 3 settimane rispetto alla media climatica, accentuando ulteriormente la siccità.