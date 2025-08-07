Clima, scienziato contro l’allarmismo sulla Barriera Corallina: “sta bene nonostante gli eventi di sbiancamento”

MeteoWeb

Peter Ridd, ricercatore associato presso l’Institute of Public Affairs, si è scagliato contro l’allarmismo dilagante sui media riguardo lo stato della Grande Barriera corallina in Australia legato al cambiamento climatico, dopo la pubblicazione di un recente rapporto dell’Institute of Marine Science, che ha registrato il più grande declino annuale della copertura corallina in due delle sue tre regioni. “Le ultime statistiche del 2025 sulla quantità di corallo nella Grande Barriera Corallina (GBR) mostrano che la barriera corallina sta ancora bene nonostante i sei presunti eventi catastrofici di sbiancamento dei coralli nell’ultimo decennio. Se queste notizie fossero vere, non ci dovrebbe essere alcun corallo”, scrive Ridd in un articolo pubblicato su The Australian.

“La copertura corallina normalizzata è scesa da un valore record di 0,36 a 0,29, ma c’è ancora il doppio del corallo rispetto al 2012. Il numero di coralli grezzi negli ultimi cinque anni è stato superiore a quello di qualsiasi altro anno precedente da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1985. Tuttavia, se si considera il margine di incertezza, i dati attuali non si discostano significativamente da molti degli anni precedenti. L’Australian Institute of Marine Science raccoglie dati sui coralli di circa 100 delle 3000 barriere coralline della GBR. L’analisi dei dati su scala ridotta mostra che la GBR sta facendo ciò che fa sempre: cambiare. C’è una dinamica costante, poiché cicloni, infestazioni di stelle marine ed eventi di sbiancamento uccidono drasticamente molti coralli in piccole aree, mentre altrove ricrescono silenziosamente”, continua lo scienziato.

“Indovinate se le istituzioni “scientifiche” enfatizzano la morte o la ricrescita”, punge Ridd.

“Le istituzioni spesso giustificano questa copertura corallina imbarazzantemente alta semplicemente come “corallo infestante”. Ma il tipo di corallo che è esploso negli ultimi anni è l’acropora, che è il più suscettibile allo sbiancamento in acqua calda. Come possiamo avere quantità record di un tipo di corallo che avrebbe dovuto essere ucciso, ripetutamente, dallo sbiancamento? L’acropora impiega dai cinque ai dieci anni per ricrescere se viene uccisa”, spiega lo scienziato.

“Ci sono due conclusioni che devono essere tratte. In primo luogo, non molti coralli sono stati uccisi dallo sbiancamento causato dal cambiamento climatico, almeno non in confronto alla capacità dei coralli di ricrescere. In secondo luogo, le istituzioni scientifiche non sono del tutto affidabili e necessitano di una profonda riforma. E non solo per quanto riguarda la GBR o la climatologia”, afferma Ridd.

Una riforma delle istituzioni scientifiche

“È ampiamente riconosciuto che la maggior parte degli studi scientifici soffre di un problema di affidabilità, che sta danneggiando la reputazione della scienza stessa. È ampiamente riconosciuto che circa la metà della recente letteratura scientifica sottoposta a revisione paritaria sia imperfetta. Esiste un’altra professione con un tasso di fallimento così elevato?”, continua lo scienziato, che fa l’esempio degli USA.

“Quest’ultimo punto è stato notato negli Stati Uniti, dove la scienza americana sta attraversando un processo di vera e propria rivoluzione. Scienziati che un tempo erano vittime e ostracizzati sono stati nominati a capo di istituzioni di ricerca scientifica e medica. Tra le nomine più importanti e incoraggianti c’è stata quella del Professor Jay Bhattacharya, che notoriamente si è opposto al pensiero di gruppo sui lockdown dovuti al Covid, soprattutto per i bambini. Ora è a capo dei National Institutes of Health e sta proponendo cambiamenti radicali nella metodologia di finanziamento per spezzare il circolo vizioso del pensiero di gruppo. Sta anche modificando le regole di finanziamento per incoraggiare giovani scienziati brillanti con nuove idee, anziché l’attuale sistema che premia gli scienziati più anziani, ancorati al senso comune e che spesso impongono il pensiero di gruppo. In breve, Bhattacharya sta incoraggiando i dissidenti”, afferma Ridd.

“Il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un rapporto sulla piena difendibilità del senso comune sul cambiamento climatico. È stato redatto da cinque eminenti scienziati, tutti con carriere spettacolari, che hanno costantemente messo in discussione l’idea che il cambiamento climatico sia una minaccia esistenziale. Il loro rapporto include dati sul GBR che dimostrano che c’è poco di cui preoccuparsi. È significativo che affronti sistematicamente molti altri aspetti della teoria della catastrofe climatica, come gli incendi boschivi e le morti dovute a eventi meteorologici estremi. E sottolinea il fatto, spesso ignorato, che l’anidride carbonica è un meraviglioso fertilizzante per le piante, che ha già aumentato la resa dei raccolti e la crescita delle piante”, sottolinea lo scienziato.

“Ancora più importante, invece di zittire i critici, gli autori del rapporto incoraggiano attivamente le critiche, alle quali risponderanno”.

“La scienza progredisce attraverso argomentazioni, logica e sistemi di garanzia della qualità che assicurano che il dibattito abbia sempre luogo. Il pensiero di gruppo uccide la scienza, e negli Stati Uniti il pensiero di gruppo è messo a dura prova come mai prima. Questa rivoluzione sembra lontana per l’Australia. Ma arriverà, semplicemente perché la scienza statunitense, e i finanziamenti per la scienza, dominano tutti gli altri Paesi. Le agenzie scientifiche australiane farebbero bene a valutare se sia necessario cambiare i propri metodi prima che la rivoluzione arrivi da queste parti. Meglio adattarsi prima che cada la ghigliottina scientifica”, conclude Ridd.