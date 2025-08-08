COP30, a rischio la partecipazione dei piccoli stati insulari: “costi proibitivi”

MeteoWeb

I piccoli stati insulari si rammaricano dei “costi proibitivi” associati alla prossima COP30 di Belém, la Conferenza mondiale dell’ONU sui cambiamenti climatici che si terrà in Brasile, e temono di dover ridurre le dimensioni delle loro delegazioni a causa del costo eccessivo degli alloggi. “I 39 membri dell’Alleanza dei Piccoli Stati insulari (AOSIS) hanno ripetutamente espresso la loro preoccupazione per i costi proibitivi associati al viaggio e al soggiorno a Belém”, ha dichiarato Ilana Seid, Presidente del gruppo AOSIS e diplomatica che rappresenta Palau, un arcipelago dell’Oceania, presso le Nazioni Unite. “Non possiamo permetterci il lusso di budget elevati per garantire la nostra partecipazione”, sottolinea la rappresentante di questi Paesi dei Caraibi, del Pacifico, dell’Africa e dell’Oceano Indiano, spesso esposti all’innalzamento del livello del mare o ai cicloni.

“Se le nostre delegazioni saranno ridotte o non saranno in grado di partecipare in modo efficace, ciò si tradurrà in un fallimento nel perseguimento della giustizia climatica per coloro le cui vite e i cui mezzi di sussistenza sono in prima linea in una crisi che non hanno causato“, ha affermato Seid.

La COP30 e il problema degli alloggi

La conferenza ONU sul clima si terrà a novembre a Belém, una città amazzonica di 1,3 milioni di abitanti con poche strutture ricettive alberghiere. Sono soprattutto i prezzi a causare polemiche a meno di 100 giorni dall’evento, al punto che alcuni Paesi hanno chiesto di spostarlo in un’altra città e il Presidente dell’Austria si è ritirato dal viaggio, citando “costi eccezionalmente elevati“.

Negli ultimi mesi, l’AFP ha visto hotel offrire camere a 1.200 euro a notte. Sulla piattaforma di prenotazione di alloggi Airbnb, alcune offerte sono addirittura aumentate.

La presidenza della COP30, che non intende spostare l’evento, offre alloggi scontati per i Paesi in via di sviluppo e insulari, comprese le cabine sulle navi da crociera. Ma il prezzo di queste camere è “sempre più alto” della tariffa standard per i viaggiatori delle Nazioni Unite, lamenta Ilana Seid. “Anche l’assegnazione di 15 camere per delegazione è allarmante, il che significa che molti dei nostri Paesi sarebbero costretti a ridurre le dimensioni delle loro delegazioni“, teme.

Il Presidente della COP30, André Corrêa do Lago, ha riconosciuto all’inizio di agosto che c’erano “estreme preoccupazioni” e che “ridurre le delegazioni non è ovviamente ciò che il Brasile vuole perché abbiamo bisogno di una COP molto intensa e produttiva”. “Stiamo cercando di trovare soluzioni a questo problema di prezzo“, ha dichiarato ai giornalisti.