Covid-19, nuovo studio scientifico dimostra come il vaccino era totalmente inutile per i giovani: “benefici solo agli anziani”

Un nuovo studio scientifico, recentemente pubblicato e ad accesso aperto su JAMA Health Forum (luglio 2025), ha stimato le vite e gli anni di vita effettivamente salvati dalla vaccinazione anti‑COVID‑19 a livello globale nel periodo 2020–2024. L’autore principale dello studio, John P. A. Ioannidis, è un’autorità indiscussa del settore: professore presso la Stanford University e direttore del Meta‑Research Innovation Center (METRICS) a Stanford, nonché figura di spicco nella ricerca sulla qualità della scienza e nell’analisi critica delle evidenze. La sua reputazione scientifica è solida e riconosciuta a livello globale.

Obiettivi e metodologia dello studio

Lo studio ha analizzato il numero di morti e di anni di vita guadagnati (life‑years saved) grazie alla vaccinazione anti‑COVID‑19, distinguendo gruppi per età, situazione abitativa (residenza in comunità o in strutture di lungo‑soggiorno) e fasi pre‑Omicron e Omicron.

I dati principali emersi

Di seguito i principali dati emersi dallo studio scientifico:

Vite salvate : più di 2,5 milioni di morti evitate a livello mondiale, pari a 1 morte evitata ogni 5.400 dosi somministrate.

Anni di vita salvati : circa 14,8 milioni di anni‑vita guadagnati , corrispondenti a 1 anno di vita salvato per ogni 900 dosi vaccinali.

Margine di incertezza: le analisi di sensitività stimano un intervallo fra 1,4 e 4 milioni di vite e fra 7,4 e 23,6 milioni di anni‑vita salvati.

Ma i benefici sono concentrati sugli anziani

L’aspetto più rilevante dello studio, però, è che i benefici del vaccino sono limitati solo ed esclusivamente agli anziani. Che erano gli unici a rischio per il Covid-19, come per anni hanno sostenuto i critici degli obblighi vaccinali e dei Green Pass per tutti. Infatti dallo studio emerge quanto segue:

Il 90% delle vite salvate riguarda persone di 60 anni o più .

Il 76% degli anni‑vita guadagnati è attribuibile allo stesso gruppo.

Al contrario, bambini e adolescenti rappresentano solo lo 0,01% delle vite salvate e lo 0,1% degli anni‑vita guadagnati; i giovani adulti (20–29 anni) si attestano su appena 0,07% delle vite salvate e 0,3% degli anni vita salvati.

Le conclusioni degli autori

Lo studio conferma un beneficio globale evidente dalla vaccinazione nei primi cinque anni di pandemia, ma in modo piuttosto conservativo rispetto ad analisi precedenti: la quasi totalità dei vantaggi si è osservata soprattutto nelle fasce di età più anziane, .

Il quadro delineato dallo studio è chiaro: la vaccinazione anti-COVID ha salvato milioni di vite e ha prolungato anni di vita, grazie soprattutto alla protezione degli anziani. Tuttavia, tra i giovani sani il beneficio è risultato molto limitato, con impatti praticamente trascurabili sul totale delle vite salvate. E lo studio non considera le ripercussioni degli effetti collaterali, che rendono la vaccinazione per i giovani palesemente dannosa.

Da oggi, questo è il consenso della scienza, grazie a una pubblicazione rigorosa, trasparente e firmata da un’autorità riconosciuta come Ioannidis. Quindi, se per anni qualcuno aveva sostenuto che vaccinare i giovani sani non fosse indispensabile – e veniva tacciato di negazionismo scientifico o addirittura di complottismo – oggi può rivendicare: quella posizione trova corroborazione in un’evidenza solida e autorevole. È un vero e proprio “riscatto scientifico” per chi aveva evidenziato quei dubbi in buona fede ed era stato troppo frettolosamente etichettato come un eretico. “Lo dice la scienza“, da oggi, è al contrario: vaccinare i giovani sani per il Covid-19 non serviva a nulla.