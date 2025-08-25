La dieta mediterranea riduce il rischio di Alzheimer, anche in caso di alto rischio genetico

MeteoWeb

Seguire la dieta mediterranea potrebbe ridurre significativamente il rischio di demenza, anche nelle persone con predisposizione genetica al morbo di Alzheimer. A rivelarlo è uno studio pubblicato su Nature Medicine da un team di ricercatori della Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health, del Broad Institute del MIT e della Harvard University di Boston. La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, pesce e olio d’oliva, è l’unico regime alimentare dimostrato capace di conferire benefici cognitivi in studi clinici, spiega Yuxi Liu, primo autore dello studio. La ricerca ha preso in esame 4.215 donne e, per confermare i risultati, 1.490 uomini, valutando le loro abitudini alimentari, esami del sangue e dati genetici.

Un focus particolare è stato posto sul gene APOE4, noto fattore di rischio per l’Alzheimer. Le persone con due copie di APOE4 hanno fino a 12 volte più probabilità di sviluppare la malattia. Lo studio ha evidenziato che chi seguiva una dieta più simile a quella mediterranea mostrava un declino cognitivo più lento e un rischio inferiore di demenza, con effetti protettivi più marcati proprio tra chi aveva maggiore rischio genetico.

“Questi risultati suggeriscono che le strategie alimentari, in particolare la dieta mediterranea, potrebbero aiutare a ridurre il rischio di declino cognitivo e a prevenire la demenza. Questa raccomandazione potrebbe essere ancora più importante per le persone a rischio più elevato”, conclude Liu, sottolineando l’importanza della dieta mediterranea, soprattutto per chi è più vulnerabile.