Drammatica alluvione in Messico: Querétaro in ginocchio, piogge torrenziali e vittime | VIDEO

Querétaro, capitale dell’omonimo Stato nel Messico centrale e rinomata per la sua architettura coloniale, è stata colpita da violenti nubifragi che hanno causato gravi danni e 2 vittime. I corpi sono stati ritrovati nella zona di Peñuelas, una delle aree più colpite. Le intense precipitazioni hanno provocato l’esondazione di canali e allagamenti in diverse zone, tra cui Menchaca, Carrillo Puerto, Lomas de San Pedrito Peñuelas ed El Sabino. La Protezione civile, insieme all’Esercito e alle autorità municipali, ha avviato un piano di emergenza militare per assistere la popolazione, avviando operazioni di soccorso, pulizia e ripristino delle infrastrutture.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche a Città del Messico, dove l’aeroporto internazionale Benito Juárez ha sospeso temporaneamente le attività a causa della scarsa visibilità.