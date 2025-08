Ecco come è morto Hulk Hogan: un sito di gossip svela nuovi dettagli

MeteoWeb

Page Six ha confermato che la leggenda del wrestling professionistico Hulk Hogan, grande fan di Donald Trump, è morto per infarto miocardico acuto, ossia infarto. Ma il sito di gossip del tabloid New York Post ha svelato anche che Hogan aveva una storia di fibrillazione atriale – una patologia cardiaca caratterizzata da una frequenza cardiaca irregolare e spesso rapida – e anche di leucemia linfatica cronica, un tipo di tumore che colpisce i globuli bianchi chiamato linfociti.