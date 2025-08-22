Etna: continua l’attività effusiva dalle tre bocche, gli ultimi aggiornamenti

MeteoWeb

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “dalle osservazioni vulcanologiche effettuate dal personale INGV presente in area sommitale e dall’analisi delle immagini acquisite dalla rete di videosorveglianza, prosegue l’attività effusiva alla bocca situata a circa 3200 metri s.l.m., sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est” dell’Etna, “la quale alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest. Prosegue inoltre l’attività effusiva alla bocca situata a 3100 metri s.l.m., debolmente alimentata, il cui fronte più avanzato ha raggiunto in mattinata una quota 3050 metri s.l.m., e alla bocca posta a 2980 metri s.l.m., il cui fronte più avanzato è stato stimato intorno a 2500 metri s.l.m.”.

“Continua anche l’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, con lanci di prodotti piroclastici che oltrepassano l’orlo craterico. Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore, l’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sui valori elevati, talvolta con ampie fluttuazioni; la localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta nell’area del Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare. La presenza di forte vento in area sommitale ha condizionato il rilevamento e la localizzazione automatica degli eventi infrasonici. Ciononostante, sulla base delle localizzazioni disponibili e dall’analisi dei sismogrammi si rileva la presenza di attività infrasonica con eventi di ampiezza bassa, localizzati al Cratere di Sud-Est. I segnali di deformazione del suolo registrati dalle reti GNSS e clinometrica non mostrano attualmente variazioni significative. La stazione dilatometrica DRUV continua a mostrare una lenta variazione in decompressione, cumulando fino ad oggi, a partire dall’inizio dell’attività effusiva in corso, un totale di circa -20 nanostrain”, conclude l’INGV-OE.