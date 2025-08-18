Forte maltempo in Toscana, circa 70 interventi ad Arezzo nella notte: “nessuna allerta dalla Regione”

MeteoWeb

Sono stati circa 70 gli interventi effettuati nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 agosto dai Vigili del Fuoco nella città di Arezzo in seguito al maltempo, la maggior parte per danni d’acqua, locali allagati e altri dovuti al vento che ha divelto alcune piante. Le zone maggiormente colpite sono state Via Romana, Tortaia e Pescaiola. Presso il comando di Arezzo è stata istituita la sala crisi che ha gestito le centinaia di chiamate arrivate alla sala operativa. Per gestire l’emergenza sono stati raddoppiati i turni e sono arrivate altre squadre dal comando di Firenze e Siena, per un totale di 8 squadre e 40 unità. Nella notte sono intervenuti anche i volontari di Protezione Civile che con motopompe hanno svuotato i locali invasi dall’acqua. Attualmente l’emergenza è rientrata, sono rimaste una decina di richieste da gestire.

L’amministrazione comunale sta procedendo alla conta dei danni. “Nessuna allerta meteo era stata diramata dalla Regione Toscana. Proprio per questo, il ringraziamento a chi è intervenuto è ancora più sentito: nessuno era stato messo nelle condizioni di prepararsi, ma è stato necessario agire in tempo reale in circostanze molto difficili“, ha commentato il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli.

