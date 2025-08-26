Forte terremoto scuote il Tirreno: scossa al largo della Sicilia, avvertita nel Trapanese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Forte terremoto nel Tirreno Meridionale. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 4.7 avvenuto al largo della Sicilia alle 06:07, ad una profondità di 10 km. L’evento è stato avvertito dalla popolazione del Trapanese. La sismicità nel Tirreno è elevata, principalmente a causa della complessa interazione tra la placca Africana e quella Eurasiatica. Si concentra in genere lungo le faglie che bordano la Calabria e la Sicilia e nella zona di subduzione dell’Arco Calabro, dove la placca ionica si immerge sotto quella eurasiatica.