Terremoto M4.7 al largo delle Egadi, INGV: “in Sicilia Occidentale scosse anche più forti in passato”

Terremoto stamattina al largo delle Isole Egadi (Trapani), al largo della costa della Sicilia Occidentale: l'analisi INGV

terremoto egadi trapani sicilia oggi tirreno
MeteoWeb

Un terremoto magnitudo Richter ML 4.7 è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale questa mattina alle ore 06:07 al largo delle Isole Egadi (Trapani), ad una profondità di 10 km. L’epicentro del terremoto è stato rilevato dall’INGV a circa 88 km da Favignana (TP) al largo della costa della Sicilia Occidentale. “Questa area della Sicilia Occidentale è stata interessata in passato da altri eventi sismici di magnitudo anche più elevata presenti nel Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani CPTI15 v. 4.0. In particolare due terremoti nel 1823 e nel 1828 rispettivamente di magnitudo stimata  Mw 4.9 e Mw 5.1“, spiega l’INGV in un approfondimento pubblicato sul blog INGVterremoti.

L’evento di magnitudo maggiore nell’area si è verificato il 16 marzo 1941 (Mw 5.9) con epicentro in mare qualche km a nord-est del terremoto di questa mattina; un secondo evento si è verificato l’8 dicembre 1979 (Mw 5.3) nella stessa area del terremoto di questa mattina“, proseguono gli esperti dell’Istituto.

terremoto egadi trapani sicilia oggi tirreno

Se si guarda la sismicità più recente dal 1985 in poi, nell’area è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale sismicità poco frequente e di magnitudo generalmente bassa o moderata. Ricordiamo il terremoto  del 29 maggio 1995 (M 4.3) e quello del 30 dicembre 1999 (M 4.3).  Più recentemente, nelle vicinanze dell’evento di questa mattina, il 21 settembre 2024 è avvenuto un terremoto di ML 4.1 e il 15 marzo 2025 un terremoto di ML 4.0“, evidenzia l’INGV.

La mappa di scuotimento sismico (SHAKEMAP) dell’evento di oggi “calcolata dai dati delle reti sismiche e accelerometriche INGV e DPC mostra dei livelli di scuotimento stimato fino al III-IV grado MCS. Il terremoto di questa mattina è stato moderatamente risentito in alcune località della costa della Sicilia Occidentale“, concludono gli esperti INGV.

Ultimi approfondimenti di GEO-VULCANOLOGIA