Forte terremoto in Turchia, crolla un edificio: panico nella popolazione | VIDEO

Un terremoto di magnitudo 6,2 ha scosso la Turchia, con epicentro localizzato nella provincia di Balıkesir. La violenta scossa, registrata dal German Research Centre for Geosciences (GFZ), ha provocato gravi danni strutturali in alcune zone della città. Tra le conseguenze più rilevanti, si segnala il crollo di almeno un edificio, che ha destato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Al momento non sono ancora disponibili dati ufficiali su eventuali feriti o vittime, ma le squadre di soccorso sono già operative per raggiungere l’area interessata e verificare la situazione.

Le autorità locali stanno monitorando la stabilità di altri edifici danneggiati dalla scossa, mentre la popolazione è stata invitata a rimanere all’aperto per prevenire ulteriori rischi legati a possibili scosse di assestamento. L’evento ha riportato l’attenzione sull’elevata vulnerabilità sismica della regione, già colpita in passato da terremoti devastanti, e sulla necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza delle strutture.

