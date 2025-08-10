Paura in Turchia: forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto, superiore a 6 di magnitudo, è stata registrata nell’ovest della Turchia. Lo hanno riferito i media locali. Secondo quanto riferito dall’Anadolu, l’agenzia turca per i disastri e le emergenze (Afad) ha indicato che l’epicentro della scossa di magnitudo 6.2 è stato localizzato nel distretto di Sindirgi, nella provincia di Balikesir.