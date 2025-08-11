Francia, domato il maxi incendio nell’Aude ma la vigilanza alta per caldo e vento

MeteoWeb

Il gigantesco incendio divampato martedì 5 agosto nel massiccio delle Corbières, in Francia, è stato “domato” ieri, ma oggi resta alta la vigilanza per evitare che si riaccenda nel Dipartimento dell’Aude, dove è stato dichiarato lo stato di allerta rossa per ondata di caldo. “La sorveglianza resterà stretta e rafforzata nei prossimi giorni”, ha indicato la prefettura dell’Aude in un comunicato diffuso domenica 10 agosto in tarda serata. Météo-France ha posto l’Aude in allerta rossa per ondata di caldo, con temperature previste tra i +38 e i +40°C e raffiche di vento nel massiccio delle Corbières. Questa mattina, il vento è rimasto debole nel comune di Lagrasse, vicino alle zone bruciate, ha constatato una giornalista di France Presse, ma le temperature si preannunciano già elevate.

Rinforzi, tra cui 58 militari, sono giunti oggi nelle Corbières per sostenere i Vigili del Fuoco che continuano le operazioni contro il rischio di riaccensione dell’incendio. L’incendio ha percorso 16.000 ettari in questa zona dell’Aude colpita dalla siccità, alimentato dalla tramontana con raffiche di vento forte. Secondo la prefettura dell’Aude, sono state distrutte 36 case, altre sono state danneggiate e più di venti capannoni agricoli sono andati a fuoco, sui 3.000 edifici che sono stati difesi dai Vigili del Fuoco. Una donna di 65 anni è morta nella sua casa, mentre un’altra abitante è rimasta gravemente ustionata. Altre quattro persone sono rimaste leggermente ferite. Tra i Vigili del Fuoco, 19 sono rimasti feriti, uno dei quali ha riportato un trauma cranico.

Al quotidiano L’Indépendant, la figlia della sessantenne deceduta ha affermato che sua madre non era stata invitata ad evacuare la sua abitazione, come sostengono le autorità. È in corso un’indagine sulla morte della donna.

Secondo le prime informazioni, l’incendio è divampato sul ciglio di una strada. Sono in corso indagini per determinare le cause dell’incendio e stabilire eventuali responsabilità.