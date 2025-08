Un frutto comune è un superfood dimenticato: protegge cervello, cuore e intestino

MeteoWeb

Per decenni, il termine “superfood” ha popolato le riviste di benessere e i blog di cucina, indicando alimenti dalle proprietà straordinarie. Ma mentre bacche, avocado e semi vari si sono guadagnati la celebrità, un frutto comune e amato da tutti è rimasto nell’ombra: l’uva. Un nuovo articolo scientifico, pubblicato sul “Journal of Agriculture and Food Chemistry”, sostiene che l’uva fresca meriti un posto d’onore tra i superfood, grazie a un tesoro di composti benefici per il nostro organismo.

L’autore dell’articolo, John M. Pezzuto, esperto di fama mondiale nel campo della ricerca sul resveratrolo e il cancro, analizza a fondo il concetto di superfood, un termine senza una definizione ufficiale, per poi dimostrare il valore scientifico dell’uva. Sottolinea come, a differenza di altri frutti simili, come le bacche, l’uva sia stata finora sottovalutata in questo contesto.

L’uva superfood, oltre 1.600 composti per la salute

Ciò che rende l’uva un vero e proprio concentrato di benessere è la sua composizione unica: contiene oltre 1.600 composti naturali, tra cui una vasta gamma di antiossidanti e polifenoli. In questa famiglia troviamo flavonoidi, antocianidine, catechine, acidi fenolici e il noto resveratrolo. Non è un singolo componente a fare la differenza, ma l’intera sinergia di queste molecole all’interno dell’acino, che agiscono congiuntamente per influenzare i processi cellulari e contrastare lo stress ossidativo.

Gli effetti benefici dell’uva sono stati confermati da oltre 60 studi scientifici. Ecco i principali:

Salute cardiovascolare – L’uva favorisce la circolazione e il rilassamento dei vasi sanguigni. È stato dimostrato che aiuta anche a regolare i livelli di colesterolo;

L’uva favorisce la circolazione e il rilassamento dei vasi sanguigni. È stato dimostrato che aiuta anche a regolare i livelli di colesterolo; Funzione cerebrale – Consumare uva contribuisce a mantenere un sano metabolismo cerebrale e ha effetti positivi sulle funzioni cognitive;

Consumare uva contribuisce a mantenere un sano metabolismo cerebrale e ha effetti positivi sulle funzioni cognitive; Salute dell’intestino – Modula il microbiota intestinale, promuovendone la diversità e l’equilibrio;

Modula il microbiota intestinale, promuovendone la diversità e l’equilibrio; Salute della pelle e degli occhi – L’uva aumenta la resistenza della pelle ai danni dei raggi UV e agiscono a livello retinico, incrementando la densità ottica del pigmento maculare.

Pezzuto suggerisce che l’efficacia di questi composti risieda nella loro capacità di agire a livello genetico, influenzando l’espressione dei geni e promuovendo così un impatto positivo sulla salute generale.

Che sia per i suoi benefici o semplicemente per il piacere di gustarla come spuntino sano, l’uva si conferma una scelta vincente per la nostra alimentazione.