Gran Sasso, giovane escursionista disperso sul Monte Prena

Un giovane escursionista è disperso da ieri sera sul Monte Prena, nel massiccio del Gran Sasso. Il ragazzo era salito in quota nel pomeriggio, ma intorno alle 20 se ne sono perse le tracce, e il padre ha lanciato l’allarme. Vigili del fuoco e personale del 118 hanno avviato immediatamente le ricerche, concentrate sul versante aquilano, ma alle 8 di questa mattina non ci sono ancora notizie. Le operazioni sono complicate dalla morfologia impervia del territorio e dalla scarsa visibilità notturna. I soccorritori continuano a lavorare con massimo impegno nella speranza di ritrovarlo.