Grecia, ancora gravi incendi: situazione difficile nelle località di Thymari e Triantafyllia | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio che ha preso piede nell’area di Est Attica continua a causare danni alle abitazioni e la perdita di una vita. Il principale focolaio è situato a nord delle località di Thymari e Triantafyllia, come confermato dalle ultime notizie. Sono ben 264 i vigili del fuoco sul campo, supportati da 10 unità forestali a piedi, 79 mezzi antincendio e numerosi volontari con i loro veicoli. Il Centro Operativo Mobile ‘Olympos’ sta coordinando le operazioni sul terreno. Prima del calar della notte, sono stati mobilitati 13 velivoli e 15 elicotteri, uno dei quali coordinava le operazioni aeree. La Regione di Attica ha messo a disposizione anche mezzi di movimento terra e autobotti per rafforzare gli sforzi.

Origine e evoluzione dell’incendio

L’incendio è iniziato intorno alle 14:00 nella zona a bassa vegetazione di Manoutso, nel comune di Keratea, e ha progredito rapidamente a causa dei venti forti, travolgendo fattorie, terreni boschivi e insediamenti. Il fuoco ha devastato case e causato la morte di un uomo di 76 anni. Il suo corpo carbonizzato è stato trovato all’interno di una struttura in mattoni vicino al punto originario dell’incendio, a Togani di Keratea. Le informazioni della Protezione Civile hanno rivelato che l’uomo viveva da solo, senza contatti diretti con i parenti.

Evacuazioni e soccorsi

La polizia greca ha effettuato 124 operazioni di salvataggio, di cui 35 provenienti da una casa di riposo a Palea Fokea. I vigili del fuoco hanno dichiarato che numerosi agenti di polizia sono stati dislocati nell’area per assistere l’evacuazione dei residenti e gestire il traffico. L’area è stata presidiata da almeno 136 poliziotti con 63 veicoli, mentre sono giunti anche agenti della polizia in moto per offrire supporto.

La Guardia Costiera ha messo a disposizione tre gommoni al largo di Palea Fokea per eventuali evacuazioni via mare, e i soccorsi medici di EKAV sono prontamente intervenuti con 12 ambulanze e 2 motociclette per il primo soccorso. Inoltre, l’ospedale ‘I Argo’ ha evacuato sette residenti anziani, trasferendoli in un hotel a Anavyssos per una sistemazione temporanea e sicura. Altri anziani sono stati trasferiti all’ospedale ‘Pammakaristos’, al centro sanitario di Kalyvia e all’ospedale generale ‘Asklipieion Voulas’.

La polizia stradale ha interrotto il traffico sulla strada rurale Keratea-Anavyssos a causa dell’incendio, e sono state adottate altre modifiche alla viabilità mentre il fuoco continua a propagarsi. Il rischio di ulteriori danni rimane alto, con le forze in campo che lavorano incessantemente per contenere la situazione.