Grecia, vasto incendio boschivo vicino a Keratea: evacuati centri abitati, un morto | VIDEO

Un incendio è divampato nella bassa vegetazione nei pressi del centro abitato di Keratea, nella regione dell’Attica, circa 40 chilometri a sud-est di Atene, in Grecia. Sul posto 190 Vigili del Fuoco stanno cercando di domare le fiamme, con il supporto di 44 veicoli, 11 aerei antincendio e 7 elicotteri. Lo riporta l’emittente statale Ert. A seguito dell’emergenza, le autorità greche hanno proceduto all’evacuazione di diversi centri abitati, tra cui Drosia, Maliasteka, Agiasma, Potamoula, Agrinio e Syderina. Le fiamme, divampate nei pressi dell’insediamento di Manoutso, si sono propagate tra la bassa vegetazione e i pini e hanno raggiunto alcune case evacuate in precedenza, stando a Ert. La Polizia ellenica ha proceduto a evacuare dieci residenti anziani dall’area.

Si registra anche una vittima: un uomo anziano è morto nell’incendio boschivo, secondo quanto annunciato dal portavoce dei Vigili del Fuoco ellenici, Vassilis Vathrakogiannis, stando a quanto riporta Kathimerini.

L’Attica si trova oggi in massima allerta per il rischio di incendi a causa dei forti venti che stanno soffiando nella regione.

Un altro incendio, divampato questa mattina sull’isola di Cefalonia, nel Mar Ionio, è stato messo sotto controllo dai pompieri ellenici, stando a quanto dichiarato a Ert dal Presidente dell’Unione dei Vigili del Fuoco Costas Tsigkas.

Secondo il Sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, dall’inizio del 2025 si sono verificati 29 grandi incendi boschivi in Grecia per una superficie di quasi 19,5mila ettari. Nel 2024 si erano verificati 86 incendi per una superficie di quasi 42mila ettari, mentre nel 2023 si erano verificati 56 incendi per una superficie di circa 175mila ettari.