Incendio in Grecia, forti venti alimentano le fiamme a Cefalonia: scatta l’ordine di evacuazione

Un vasto incendio sta devastando la parte meridionale dell’isola di Cefalonia, nel Mar Ionio, in Grecia, costringendo all’evacuazione di 3 centri abitati: Karavados, Dorizata e Kerameies. L’ordine di evacuazione, inviato tramite SMS ai residenti, li ha diretti verso la città di Argostoli, mentre le fiamme si avvicinano pericolosamente alle abitazioni. Il rogo, divampato in mattinata, ha interessato terreni agricoli e boschivi, alimentato da forti venti che ne hanno complicato lo spegnimento. Sul posto sono impegnati 28 vigili del fuoco, supportati da 4 aerei antincendio e 2 elicotteri, in una corsa contro il tempo per contenere le fiamme.

Il sindaco di Argostoli, Theophilos Michalatos, ha espresso il forte sospetto che l’incendio sia di natura dolosa. La sua tesi si basa sul fatto che il fuoco sarebbe scoppiato simultaneamente in 3 punti diversi lungo il ciglio di una strada, a poca distanza dalle prime case.