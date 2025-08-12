Incendi Albania, situazione critica: almeno un morto

MeteoWeb

La situazione in Albania è critica, con incendi che divampano in tutto il Paese da nord a sud. Le fiamme che divampano nelle foreste del monte Koshnice, nella zona di Gramsh, nell’Albania centrale, hanno avvolto diversi villaggi nelle ultime ore, due dei quali completamente distrutti. Fonti ufficiali hanno confermato all’ANSA che almeno una persona, un uomo di 80 anni, è morta per asfissia. Il Ministero della Difesa ha emesso un ordine di evacuazione urgente per altri tre villaggi, ciascuno con circa 1.000 residenti.

Gli incendi

Nelle ultime 24 ore sono scoppiati 50 incendi, 19 dei quali sono ancora attivi. Oltre agli elicotteri dell’esercito albanese, per contribuire a spegnere l’incendio sono arrivati anche due elicotteri dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia, altri due dagli Emirati Arabi Uniti e due aerei greci.