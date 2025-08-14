Il Marocco ha dovuto far fronte questa settimana al più grande incendio dell’anno divampato vicino a Bab Taza, nel nord del Paese, che ha bruciato una fitta foresta, alimentato da forti venti e alte temperature. Le autorità hanno dichiarato che gli aerei antincendio e oltre 450 uomini sono riusciti a domare le fiamme. Anche un secondo incendio boschivo vicino a Tetouan, più a nord, è stato domato.
Incendi in Marocco: domato il più grande focolaio dell’anno vicino a Bab Taza
Le autorità marocchine sono riuscite a contenere le fiamme alimentate da alte temperature e venti forti, grazie all'intervento di aerei antincendio e oltre 450 uomini
MeteoWeb