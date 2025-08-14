Incendi in Marocco: domato il più grande focolaio dell’anno vicino a Bab Taza

MeteoWeb

Il Marocco ha dovuto far fronte questa settimana al più grande incendio dell’anno divampato vicino a Bab Taza, nel nord del Paese, che ha bruciato una fitta foresta, alimentato da forti venti e alte temperature. Le autorità hanno dichiarato che gli aerei antincendio e oltre 450 uomini sono riusciti a domare le fiamme. Anche un secondo incendio boschivo vicino a Tetouan, più a nord, è stato domato.