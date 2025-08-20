Incendi Portogallo: sale a 3 il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre partecipava alle operazioni di spegnimento degli incendi che stanno colpendo il Portogallo. A renderlo noto è stato Paulo Santos, comandante dell’Autorità nazionale di protezione civile portoghese (Anepc), precisando che il numero complessivo delle vittime sale così a 3. L’uomo, dipendente di un’azienda incaricata di assistere il comune di Mirandela, nel Nord del Paese, è deceduto in seguito a un incidente che ha coinvolto macchinari da costruzione impiegati per contenere le fiamme, ha spiegato Santos.