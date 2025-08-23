Incendi Spagna: 13 gravi roghi ancora attivi, record di 358mila ettari bruciati in 15 giorni

MeteoWeb

In Spagna, 358mila ettari di terreno sono bruciati in 15 giorni di incendi e 13 gravi roghi sono ancora attivi. Lo scrive El Paìs, sottolineando che gli incendi che si sono registrati a Larouco, in Galizia, e a Una de Quintana, a Zamora, sono già tra i più grandi che la Spagna abbia registrato nell’ultimo decennio. Il precedente record di danni registrati in Spagna dagli incendi risaliva al 2022, quando bruciarono 306mila ettari. Castiglia e León continua a essere la regione con gli incendi più attivi, ha riferito il Comitato di Coordinamento Statale per gli incendi presieduto dal Premier Pedro Sánchez.

Anche nelle Asturie c’è un incendio grave e in Galizia ce ne sono quattro che si estendono tra Ourense e Pontevedra. A Caceres, dopo 10 giorni e dopo aver bruciato 17.300 ettari, l’incendio di Jarilla è stato finalmente stabilizzato, secondo Abel Bautista, Ministro dell’Interno e Presidente della giunta regionale dell’Estremadura.