Incendi Spagna, le condizioni meteo favoriscono i focolai: 14 roghi attivi

Attualmente, 14 incendi di massimo rischio sono attivi in Spagna, con dieci in Castiglia e Léon, tre nelle Asturie e uno in Galizia. L’Unità Militare di Emergenza (UME) è impegnata nello spegnimento di 9 roghi. Il direttore della Protezione Civile, Virginia Barcones, ha descritto la situazione in Castiglia e Léon come “complicata” a causa di 2 nuovi incendi, con condizioni meteo sfavorevoli: temperature elevate (vicine ai +30°C), bassa umidità e forti raffiche di vento. Il pericolo estremo persisterà fino a giovedì-venerdì. In Galizia e Asturie la situazione è in miglioramento, a differenza della Castiglia e Léon.

Gli incendi hanno causato l’evacuazione di quasi 35mila persone e la chiusura di 10 strade. Le operazioni di spegnimento beneficiano del supporto aereo internazionale fornito da Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Slovacchia tramite il Meccanismo di Protezione Civile dell’UE, oltre al contributo di vigili del fuoco da diverse nazioni europee, che presto rientreranno.