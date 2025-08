Incendi USA, la California brucia: il gigantesco “Gifford Fire” minaccia centinaia di case

MeteoWeb

Un vastissimo incendio, denominato “Gifford Fire“, sta mettendo a ferro e fuoco la California centrale, minacciando centinaia di abitazioni e causando feriti, almeno 3 al momento. L’incendio, che si è sviluppato all’interno del Los Padres National Forest, ha già devastato oltre 260 km quadrati di territorio tra le contee di Santa Barbara e San Luis Obispo, e continua a divampare senza controllo. Secondo il California Department of Forestry and Fire Protection (Cal Fire), le fiamme si sono propagate con estrema rapidità, alimentate da un mix micidiale di caldo torrido, siccità e venti imprevedibili. Il fuoco è alimentato da una fitta vegetazione di chaparral e macchia, e sta risalendo velocemente i ripidi pendii della regione. “Ci ha dato più fronti e le fiamme hanno iniziato a diffondersi in molte direzioni“, ha spiegato Flemming Bertelson, portavoce del U.S. Forest Service.

Un automobilista è stato ricoverato in ospedale con ustioni dopo essere stato travolto dalle fiamme mentre tentava di mettersi in salvo fuori dal suo veicolo. Due dipendenti a contratto che assistevano i vigili del fuoco sono rimasti feriti quando il loro veicolo fuoristrada si è ribaltato.

L’incendio sta minacciando circa 450 strutture e ha costretto alla chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni a Est di Santa Maria, una città di circa 110mila abitanti. L’area, una regione agricola collinare punteggiata da querce della California e platani, è nota anche per la sua fiorente industria vinicola, un settore ora seriamente a rischio.

Per arginare l’avanzata del fuoco, sono stati mobilitati oltre 1.000 vigili del fuoco che, supportati da aerei che effettuano sganci d’acqua, stanno combattendo senza sosta contro il tempo e le condizioni meteorologiche avverse. L’allerta rimane altissima in vista dei venti che, secondo le previsioni, sono destinati a intensificarsi al calar della sera.

Il “Gifford Fire” è nato dalla fusione di almeno 4 incendi minori scoppiati venerdì lungo la State Route 166 tra Santa Maria e Bakersfield. Le cause di questi incendi sono ancora sotto indagine.