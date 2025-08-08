Incendio a Irsina: oltre 100 persone rientrate in casa nel Materano

MeteoWeb

Rimangono ancora alcuni focolai attivi ad Irsina (Matera) dove nel pomeriggio un vasto incendio ha interessato prima la periferia e poi il centro abitato del paese. Da pochi minuti sono rientrate nelle proprie abitazioni le oltre cento persone evacuate a scopo precauzionale. Chiuse per alcune ore anche alcune attività commerciali. “Ho chiesto ai Vigili del Fuoco – che ringrazio per lo straordinario lavoro che stanno facendo – che almeno una squadra presidi il territorio durante tutta la notte”, ha detto il sindaco Giuseppe Candela all’AGI. Al lavoro due aerei Canadair, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine.