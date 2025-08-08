Incendio a Irsina: oltre 100 persone rientrate in casa nel Materano

Incendio a Irsina, il sindaco ha chiesto che "almeno una squadra presidi il territorio durante tutta la notte"

incendio irsina basilicata


Rimangono ancora alcuni focolai attivi ad Irsina (Matera) dove nel pomeriggio un vasto incendio ha interessato prima la periferia e poi il centro abitato del paese. Da pochi minuti sono rientrate nelle proprie abitazioni le oltre cento persone evacuate a scopo precauzionale. Chiuse per alcune ore anche alcune attività commerciali. “Ho chiesto ai Vigili del Fuoco – che ringrazio per lo straordinario lavoro che stanno facendo – che almeno una squadra presidi il territorio durante tutta la notte”, ha detto il sindaco Giuseppe Candela all’AGI. Al lavoro due aerei Canadair, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine.

