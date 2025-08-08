Vasto incendio a Irsina: evacuate numerose case nel Materano | FOTO

MeteoWeb

Da questa mattina, un vasto incendio sta interessando Irsina, in provincia di Matera, dove, a scopo precauzionale, sono state evacuate numerose abitazioni e alcune attività commerciali. Le fiamme sono partite da contrada Fontana, alla periferia della cittadina lucana, e hanno raggiunto la zona del Belvedere, nell’abitato. Al lavoro ci sono due aerei Canadair, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e forze dell’ordine.