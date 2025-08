Incendio Ischia: la situazione dopo i momenti di tensione

MeteoWeb

Grazie all’intervento di tre elicotteri e due canadair appare sotto controllo l’incendio divampato in località Succhivo, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia. Al lavoro svolto dai mezzi aerei si è affiancato quello dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile regionale e della Sma Campania (società regionale che opera nell’ambito della prevenzione e del contrasto degli incendi). Il vento di maestrale aveva reso la situazione più difficile, tanto da creare cinque fronti di fuoco che si sono sviluppati nell’area circostante, bruciando diversi ettari di vegetazione.

La situazione

Alcune case e l’hotel Sant’Angelo sono stati evacuati per alcune ore in via precauzionale. La situazione resterà comunque monitorata per tutta la notte, mentre i vigili del fuoco stanno effettuando tutti i rilievi del caso per accertare le cause del rogo. Il 30 luglio scorso un altro incendio aveva interessato la zona dell’isola compresa tra Panza e Serrara Fontana, bruciando cinque ettari di macchia mediterranea. In quel caso erano state evacuate dodici persone in via precauzionale.