Incendio Vesuvio, pennacchio di fumo visibile dallo spazio: le immagini dei satelliti

L’altissima colonna di fumo prodotta dall’incendio divampato venerdì 8 agosto sul Vesuvio è visibile anche dallo spazio. Sul web sono diventate virali le immagini satellitari che mostrano il Golfo di Napoli con un lungo pennacchio bianco che si leva da un lato del vulcano, a dimostrazione della gravità del rogo e della estensione del fronte del fuoco.