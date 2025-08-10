Incendio Vesuvio, pennacchio di fumo visibile dallo spazio: le immagini dei satelliti

L’altissima colonna di fumo prodotta dall’incendio divampato venerdì 8 agosto sul Vesuvio è visibile anche dallo spazio. Sul web sono diventate virali le immagini satellitari che mostrano il Golfo di Napoli con un lungo pennacchio bianco che si leva da un lato del vulcano, a dimostrazione della gravità del rogo e della estensione del fronte del fuoco.
🔥Mount #Vesuvius 🇮🇹 is burning again
This morning #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️ captured an image while the fire was still burning:
🔥around 4km2 affected
🌊a thick plume of smoke 🌫 stretching all the way to the Tyrrhenian Sea
A déjà vu I wish I’d never had to see again 😞 pic.twitter.com/cB2K0mAkul
— Annamaria Luongo (@annamaria_84) August 9, 2025