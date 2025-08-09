Incendio sul Vesuvio, Pichetto in constante contatto con il Presidente del Parco

MeteoWeb

“Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, è in costante contatto con il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, per essere aggiornato sulle conseguenze degli incendi e sull’andamento delle operazioni di spegnimento nell’area protetta. Il Ministro esprime il proprio ringraziamento alla Protezione Civile e a tutti coloro che, in queste ore, stanno operando per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l’ambiente”. Lo scrive il MASE in una nota.