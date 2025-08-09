Parco del Vesuvio in fiamme: sei Canadair impegnati nelle operazioni di spegnimento

Il Dipartimento della Protezione Civile coordina gli interventi con la flotta aerea nazionale e regionale per fronteggiare il vasto rogo, mentre un team supporta le autorità locali

Parco Nazionale Vesuvio
Foto Ansa
MeteoWeb

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo da vicino il grave incendio che interessa il Parco Nazionale del Vesuvio. Per contrastare le fiamme e garantire la massima copertura aerea possibile alle attività di spegnimento, stanno operando sul vastissimo rogo ben 6 Canadair della flotta aerea nazionale antincendi, provenienti da diverse regioni e al lavoro dalle prime luci dell’alba. Insieme alla flotta di Stato, sull’incendio stanno operando anche i mezzi aerei della flotta regionale. Un team del Dipartimento sta raggiungendo il Centro di coordinamento di Terzigno per supportare le autorità locale nell’azione di spegnimento.

