Incidente sul Civetta: alpinista di Bologna cade per dieci metri durante arrampicata

Allarme sul Civetta, dove un 40enne di Bologna, è volato per una decina di metri a causa del cedimento di un appiglio, sul primo tiro della Via Tissi, sul Pan di Zucchero. L’uomo, primo di cordata, ha impattato sulla parete per poi cadere all’attacco della via, una decina di metri più in basso. La prima diagnosi è quella di un probabile trauma cranico. Sbarcati con un verricello, il tecnico dell’elisoccorso e l’equipe medica hanno prestato all’uomo le prime cure e poi, con l’aiuto di altri alpinisti presenti, lo hanno spostato in un punto più agevole per issarlo a bordo dell’elicottero e trasportarlo all’ospedale di Belluno.