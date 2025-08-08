Intossicazione da botulino: bambino di 11 anni stazionario in terapia intensiva

E’ in condizioni stabili e in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma il bambino di 11 anni vittima, con altre otto persone (una morta questa mattina), di una intossicazione alimentare da botulino a Cagliari. Il bambino a fine luglio aveva mangiato presso uno street food truck salsa messicana a base di avocado durante la Fiesta Latina di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Per il bimbo – da quanto apprende l’Adnkronos Salute – ricoverato al Gemelli da 10 giorni non sembra esserci nessun miglioramento significativo. I tempi del ricovero si annunciano lunghi.
INTOSSICAZIONE BOTULINO