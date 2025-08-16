Nuovo ricovero, oggi, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, arrivato in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo. E’ stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica.
Intossicazione botulinica, nuovo ricovero all’ospedale Annunziata di Cosenza
Un paziente con sospetta intossicazione botulinica è stato trasferito in terapia intensiva, mentre un altro è stato dimesso dal reparto di pediatria
MeteoWeb