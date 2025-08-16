Intossicazione botulinica, nuovo ricovero all’ospedale Annunziata di Cosenza

MeteoWeb

Nuovo ricovero, oggi, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il paziente, arrivato in pronto soccorso con chiari sintomi di intossicazione botulinica, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva. Le condizioni, seppure non gravi, necessitano comunque di un attento monitoraggio intensivo. E’ stato dimesso, invece, un paziente ricoverato in pediatria. Al momento sono 9 i ricoveri: 3 in terapia intensiva e 6 nei reparti di area medica.