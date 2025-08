Justin Sun e altri 5 turisti spaziali oggi in volo con Blue Origin: tutto sulla missione NS-34

MeteoWeb

Oggi Blue Origin, la compagnia aerospaziale fondata da Jeff Bezos, lancerà un nuovo equipaggio verso il confine dello Spazio con la missione NS-34. Tra i protagonisti più attesi spicca Justin Sun, miliardario cinese noto per aver fondato la piattaforma blockchain Tron. Il decollo del veicolo suborbitale New Shepard è previsto dalla base di lancio di Blue Origin nel Texas occidentale, durante una finestra che si apre alle 08:30 del mattino ora della costa Est degli Stati Uniti (le 14:30 in Italia). Blue Origin trasmetterà l’evento in diretta sul proprio sito web e su X, a partire da mezz’ora prima del lancio.

Missione NS-34 di Blue Origin, chi volerà nello Spazio oggi

A bordo del veicolo Blue Origin ci saranno 6 passeggeri:

Justin Sun , 34 anni, che nel 2021 aveva vinto all’asta un posto sul primo volo umano di Blue Origin per 28 milioni di dollari, senza però poter partecipare a causa di impegni;

, 34 anni, che nel 2021 aveva vinto all’asta un posto sul primo volo umano di Blue Origin per 28 milioni di dollari, senza però poter partecipare a causa di impegni; Arvinder (Arvi) Singh Bahal , imprenditore immobiliare e avventuriero americano di origini indiane;

, imprenditore immobiliare e avventuriero americano di origini indiane; Gökhan Erdem , fotografo e uomo d’affari turco;

, fotografo e uomo d’affari turco; Deborah Martorell , giornalista e meteorologa portoricana;

, giornalista e meteorologa portoricana; Lionel Pitchford , cittadino britannico che da trent’anni gestisce un orfanotrofio in Nepal;

, cittadino britannico che da trent’anni gestisce un orfanotrofio in Nepal; James (J.D.) Russell, imprenditore americano, unico a non essere un “debuttante” dello spazio: ha già volato sulla missione NS-28 nel novembre 2024.

Il volo di New Shepard

NS-34 sarà il 34° volo complessivo del veicolo New Shepard e la sua 14ª missione con equipaggio. Il razzo è progettato per essere interamente riutilizzabile: il primo stadio rientra a Terra con un atterraggio verticale controllato, mentre la capsula passeggeri scende frenata da paracadute.

Il volo ha una durata totale di circa 10-12 minuti: abbastanza per portare l’equipaggio oltre la linea di Kármán, a circa 100 km di altitudine, considerata il confine convenzionale dello Spazio. In questo breve lasso di tempo, i passeggeri potranno sperimentare qualche minuto di microgravità, osservando la Terra dallo Spazio.

Un biglietto pagato a peso d’oro (per una buona causa)

Il caso di Justin Sun è particolare: nel giugno 2021, Sun aveva vinto un’asta per il primo volo con equipaggio umano di Blue Origin, offrendo 28 milioni di dollari. A causa di impegni, non poté partecipare a quel volo storico (che il 20 luglio 2021 portò nello Spazio Jeff Bezos, suo fratello Mark, la pioniera dell’aviazione Wally Funk e lo studente olandese Oliver Daemen).

Secondo Blue Origin, l’intero ricavato dell’asta – i 28 milioni di Sun – è stato destinato a 19 organizzazioni benefiche impegnate a promuovere lo studio delle discipline STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) tra i giovani.

Turismo spaziale: un’esperienza esclusiva

Blue Origin non ha mai reso noti i prezzi correnti dei biglietti per i voli turistici con New Shepard, ma è probabile che oggi siano inferiori rispetto alla cifra sborsata da Sun nel 2021. Resta comunque un’esperienza esclusiva, riservata a pochi.