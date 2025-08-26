“Kajiki” colpisce il Sud/Est asiatico: il tifone visto dallo Spazio

MeteoWeb

I satelliti di Roscosmos hanno recentemente rilevato il passaggio del tifone “Kajiki” sull’isola di Hainan, in Cina. Questo intenso ciclone tropicale ha provocato inondazioni significative nel Sud della Cina, interessando infrastrutture e comunità locali. Le perturbazioni si sono estese a diverse province del Vietnam, causando disagi e evacuazioni. Attualmente, il tifone si sta dirigendo verso la Thailandia, con possibili impatti su città costiere e sistemi agricoli. Le osservazioni satellitari permettono di monitorare in tempo reale l’evoluzione del fenomeno, fornendo dati cruciali per la protezione civile e la gestione delle emergenze in tutta l’area.