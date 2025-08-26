Sud/Est asiatico nella morsa del tifone Kajiki: allagamenti e morti in Vietnam

MeteoWeb

Il Vietnam e altri Paesi del Sud/Est asiatico sono stati colpiti da forti piogge e allagamenti causati dal passaggio del tifone Kajiki, declassato nelle ultime ore a depressione mentre si spostava verso il Laos. Nella capitale Hanoi, interi quartieri sono finiti sott’acqua: automobili e autobus hanno faticato a muoversi lungo le strade allagate, mentre molti cittadini hanno cercato di spingere a mano i motorini tra la pioggia battente e l’acqua alta fino alle caviglie. Secondo i media statali, la tempesta ha sradicato alberi, abbattuto pali elettrici e cartelloni pubblicitari, scoperchiando anche i tetti di numerosi edifici.

Il governo vietnamita aveva predisposto l’evacuazione di quasi 600mila persone nelle province di Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Danang, dove oltre 152mila abitazioni si trovano in aree ad alto rischio. Più di 16.500 soldati e 107mila membri delle forze paramilitari sono stati mobilitati per le operazioni di soccorso ed evacuazione. Due aeroporti, nelle province di Thanh Hoa e Quang Binh, restano chiusi dopo la sospensione dei voli di lunedì.

Il landfall del tifone Kajiki

Kajiki ha toccato terra sulla costa centrale del Vietnam con venti che hanno raggiunto i 117 km/h, provocando mareggiate e inondazioni nelle province di Nghe An e Ha Tinh proprio durante l’alta marea di lunedì pomeriggio. Nella notte tra lunedì e martedì le piogge torrenziali hanno continuato a interessare la fascia compresa tra Thanh Hoa e Ha Tinh, facendo scattare allerte per frane e inondazioni improvvise.

Il bilancio provvisorio segnala 3 morti, tra cui un uomo rimasto folgorato venerdì mentre metteva in sicurezza la propria abitazione in vista dell’arrivo del ciclone.

Non solo Vietnam

Non solo Vietnam: le autorità thailandesi hanno emesso un’allerta meteo su scala nazionale, invitando la popolazione nelle zone montane e lungo i corsi d’acqua a prestare la massima attenzione al rischio di frane e piene improvvise. Kajiki aveva già portato forti piogge anche sull’isola cinese di Hainan nei giorni scorsi.