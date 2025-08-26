Tifone Kajiki in Vietnam: sale il bilancio delle vittime

MeteoWeb

È salito ad almeno quattro morti il bilancio delle piogge torrenziali che si sono abbattute su alcune zone del Sud-Est asiatico dopo il passaggio del tifone Kajiki in Vietnam, che ha causato danni alle abitazioni e allagamenti nella capitale e nelle aree costiere. Tra le vittime, ha riferito l’emittente di stato VTV, un uomo di 90 anni la cui casa è crollata sotto la pioggia e un altro uomo folgorato mentre metteva in sicurezza la propria abitazione. Tredici persone sono rimaste ferite e migliaia di case sono state danneggiate nella regione centrale del Paese.