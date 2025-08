Kennedy Jr. cancella 500 milioni di dollari di finanziamenti per i vaccini mRNA: la posizione degli USA

MeteoWeb

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) ha deciso di annullare 500 milioni di dollari di finanziamenti destinati allo sviluppo di vaccini mRNA, utilizzati contro virus come il Covid-19 e l’influenza. Questa decisione, che riguarda ben 22 progetti di vaccini guidati da grandi aziende farmaceutiche come Pfizer e Moderna, sta sollevando dibattiti accesi nel panorama sanitario mondiale. A capo di questa decisione c’è il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni critiche nei confronti delle vaccinazioni. Kennedy, che ha dichiarato che la tecnologia mRNA rappresenta più rischi che benefici per i virus respiratori, ha spiegato che il finanziamento sarà spostato verso piattaforme vaccinali considerate più sicure e in grado di affrontare meglio le mutazioni virali.

Secondo Kennedy, i vaccini mRNA non sono in grado di proteggere efficacemente contro infezioni delle vie respiratorie superiori come il Covid-19 e l’influenza, e possono addirittura incoraggiare nuove mutazioni virali, prolungando la durata delle pandemie.

Il futuro dei vaccini e la strategia del HHS

Il Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), l’agenzia che gestisce i progetti sui vaccini, ha dichiarato che si concentrerà su piattaforme vaccinali che abbiano un record di sicurezza più consolidato, con pratiche di sperimentazione clinica e produzione più trasparenti. Nonostante ciò, la comunità scientifica resta divisa riguardo alla direzione da intraprendere.

Mentre alcuni vedono la mossa come un passo indietro nel progresso delle tecnologie vaccinali, altri considerano le preoccupazioni espresse da Kennedy come un segnale di cautela in un ambito delicato e complesso come quello della salute pubblica. L’annuncio della cancellazione dei finanziamenti segna un punto di svolta nella gestione delle politiche sanitarie statunitensi, specialmente in relazione alla gestione delle malattie infettive e alla sicurezza dei vaccini.

La decisione di annullare il finanziamento ai vaccini mRNA rappresenta un cambiamento significativo nella strategia del governo degli Stati Uniti in materia di salute pubblica.